رحال: سأدعو الهيئة التنفيذية لعقد لقاء عام وسأدعو مجلس المندوبين لعقد مؤتمر عام عن

لفت رئيس مجلس مندوبي المتفرغين في ​​​الجامعة اللبنانية​​​ الدكتور ​​علي رحال​​، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع ​الجمعية العمومية​ لمجلس مندوبي الأساتذة في الجامعة اللبنانية الى أنه "منذ 26 عاما أكافح من ممثل للطلاب الى ممثل للأساتذة، وما تعلمته أن النضال وحده يحقق المكتسبات، لكن لكن النضال المكسب هو النضال الصحيح في المكان الصحيح والوقت المناسب من خلال خطة مدروسة لا تحكمها الظروف بل يتحكم بها"، مشيرا الى أن "مطلب الدرجات الـ3 والسنوات الـ5 صودف بالإعلان عن موازنة تقشفية مما أشاع القلق بين الأساتذة، فإنطلق التحرك من ​القاعدة​ دون مواكبة من الرأس، فأتت قرارات الهيئة التنفيذية طائشة وغير مقدرة لعواقب الامور، فتدخل مجلس المندوبين لتصويب الامور".

وشدد رحال على "أننا اليوم نتجه لممارسة حق الرقابة والمحاسبة في مجلس المندوبية عبر التأكيد على أحقية القرار لنقض قرار الهيئة التنفيذية"، مؤكدا أن "قرار مجلس المندوبية ملزم للهية التنفيذية والأساتذة".

ورأى أن "ما شهدناه من فعل من قبل بعض الزملاء لفض قرار الهيئة التنفيذية أظهر صورة غير لائقة"، متسائلا: "كيف اليوم يمكن إلزام من إلتزم بالقرار الحالي للهيئة التنفيذية أن يلتزم بالقرار المنقوض اذا نقض؟ لماذا وضعنا أنفسنا بهذه الحالة؟".

وأشار رحال الى أنه " بهدف تحقيق مطالب نراها حقوق تناسينا حقوق الاخرين. الميزان الذي هو اساس ​العمل النقابي​ أريد له أن يتحطم وباتت عيون البعض لا ترى جيدا ولا تدرك فن تحقيق المصالح"، مضيفا: "أنا انتمي الى حزب سياسي وما أعلتنه لا يضمر شيئا مخفيا، لكن اذا هناك ضغوط تمارس من حزب على محازبيه فهو أمر داخلي لا شأن لنا به".

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وأكد أنه "لا يوجد أي استاذ جامعي يخضع لأي ضغط"، مبينا أن "مطالبي للحزب الذي انتمي اليه أفضت الى: التعهد باقرار قانون الخمس سنوات معدلا، الغاء عبارة تدريجيا من المادة 94 من الموزانة، القياس الذي إعتمد في المادة 90 الذي أصاب الأساتذة الذين يرغبون بالتقاعد المبكر لا ينطبق على من هم بسن التقاعد، الحفاظ على ​السنة​ الذهبية، حفظ حق الجامعة التفرغ والملاك، زيادة موازنة الجامعة، السير باقتراح الـ3 درجات".

وأعلن رحال أن "كل ما ذكرته ورقة عمل وتعهد لسائر القوى السياسية في ​المجلس النيابي​ وأتى نتيجة ضفط الأساتذة على الأحزاب ورابطة المتفرغين"، معتبرا أن "أهم ما حققناه خلال الـ45 يوما هو حفظ الرواتب لكافة اللبنانيين".

ووشدد على أنه "يجب إنقاذ العام الجامعي وعدم تسخيف حقوق ​الطلاب​"، لافتا الى أن "النضال هو الأساس والحل لتحقيق المطالب، ولكن النضال وفقا لنظام ذكي".

وأوضح رحال أن "اليوم هو يوم تصويت فالنصوت بمسؤولية، وصوتوا لحياة أكاديمية كاملة، صوتوا ضد التفرقة والشرذمة، صوتوا لوحدة الأساتذة"، معلنا أنه "يوم غد سأدعو الهيئة التنفيذية عبر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​​الجامعة اللبنانية​ ​​يوسف ضاهر​، للتحضير لعقد لقاء عام للأساتذة من أعضاء الهيئة العامة والمتعاقدين والمتقاعدين والطلاب لشرح آفاق ما حصل. وسأدعو مجلس المندوبين لعقد مؤتمر عام عن الجامعة تجمع كافة المعنيين من ​حكومة​ وقطاع خاص وطلاب واساتذة لدعم الجامعة وتطويرها".