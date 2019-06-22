مصرع ثلاثة أشخاص في حريق مبنى في وسط باريس

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باريس: قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب آخر بجروح بالغة، إثر حريق اندلع في وقت مبكر السبت في مبنى في وسط باريس، كما أكد الإطفائيون.

أصيب أيضًا 27 شخصًا آخرين بجروح طفيفة تسمموا من الدخان المنبعث من المبنى. ووقع الحريق في مبنى مؤلف من ست طبقات، يضمّ مقهى وحمّامًا ومساكن في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية، كما أكد متحدّث باسم دائرة الإطفاء في باريس.

تحرك 200 إطفائي لإخماد الحريق. وأكد المتحدث فلوران لوانتييه أن "15 عملية إنقاذ تمت على الفور باستخدام سلالم"، مشيرًا نحو الساعة 8:45 (6:45 ت غ) إلى أنه "تمت السيطرة" على الحريق، لكن "لم يتم إخماده بالكامل" بعد. ورمى أحد القتلى الثلاثة نفسه من النافذة، وعثر على القتيلين الآخرين متفحمين، بحسب المتحدث.