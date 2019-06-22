ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين إثر انهيار مبنى في كمبوديا

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بنوم بنه: لقي ثلاثة عمّال بناء على الأقلّ مصرعهم، ولا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار مبنى من سبع طبقات في كمبوديا، في وقت مبكر من صباح السبت، بحسب ما أعلنت السلطات.

قال يون مين حاكم مقاطعة برياه سيهانوك لوكالة فرانس برس "لقد انتشلنا جثة واحدة، وبوسعنا رؤية جثتين أخريين" تحت أنقاض المبنى المنهار، في حين قال وزير الإعلام خيو كانهاريث في منشور عبر فايسبوك إن ما يصل إلى "30 شخصًا" قد يكونون مطمورين تحت الأنقاض.

