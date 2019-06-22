شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر يكشف تفاصيل الخسارة الدبلوماسية الجديدة للدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع مباشر قطر فى تقرير أعده بالفيديو عن الخسارة الدبلوماسية الكبيرة التى تكبدها النظام القطرى بسبب ممارساته الإرهابية، فبعد عامين من إعلان المقاطعة العربية خرج الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز معلنًا أنه ليس نادما على إعلان مقاطعة تنظيم "الحمدين".

جاءت إشارة الرئيس الموريتانى خلال تصريحاته أن سبب إعلانه مقاطعة النظام القطرى ثابت وأن لديه موقف قديم منها، يثير فى الأذهان تساؤلات عن الأسباب التى دفعت موريتانيا لمقاطعة النظام القطرى.

وظهرت مساعى النظام القطرى خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فقد حذّر عدد من المسئولين والكُتّاب فى موريتانيا من خطر استغلال تنظيم "الإخوان" الإرهابى المدعوم من قطر، وفقد وقف "الحمدين" فى صف رئيس الحكومة الأسبق سيدى محمد ولد بوبكر، المرشح المدعوم من تنظيم "الإخوان".

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