شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: تنظيم حفل افتتاح أمم أفريقيا مشرف والبطولة تحمل مكاسب عديدة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم خالد محمد عبد المنعم قنديل ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب تهانيه لمصر قيادة وشعبا بمناسبة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب زيمبابوي بهدف دون رد، وأشاد قنديل بالصورة المشرفة التي ظهر عليها حفل افتتاح البطولة، مؤكدا أن مصر تثبت من جديد أنها قادرة على تقديم نفسها بالصورة التي تليق بحضارتها وشعبها العظيم رغم التحديات الأمنية التي تجابهها.

وأوضح خالد قنديل، أن مصر ستكون محط أنظار العالم أجمع طوال فترة البطولة، لأن العالم كله يهتم بكرة القدم ويتابعها، مشددا على ضرورة استغلال الحدث ليكون خير دعاية لمصر، لأن جميع وسائل الإعلام العالمية سوف تقوم بتغطية مباريات وأحداث البطولة.

وأشار رئيس اقتصادية الوفد إلى أنه على الصعيد الاقتصادى تعد استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية عنصر هام للغاية فى تنشيط قطاع السياحة المصرية، باستضافة الوفود المشاركة والبعثات الرسمية لكل المنتخبات المشاركة والجماهير القادمة من مختلف دول القارة، وبالتالى خلق فرص عمل مختلفة فى هذا القطاع، والعديد من القطاعات المرتبطة به.

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كما سيساهم استضافة البطولة في تحقيق مكاسب مالية من الدعم المالي القادم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وعائدات الإعلانات والبث التليفزيوني، حيث تحصل الدولة المستضيفة للبطولة على جزء كبير من تلك الحقوق من الاتحاد، مختتما بيانه متمنيا التوفيق لمنتخب مصر ورفع كأس البطولة الأغلى في القارة.

جدير بالذكر، أن هذه هى المرة الخامسة التي تحظى بها مصر بهذا التنظيم ؛ بعد أن قامت بتنظيمها 4 مرات من قبل في "1959، و1974، و1986، و2006"، وبذلك تكون مصر أكثر الدول الإفريقية تنظيما للبطولة التي تشهد هذا العام مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها الذي بدأ في 1957.

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