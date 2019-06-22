تشريعية النواب تناقش اليوم تعديلات قانون المحاماة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة الفرعية، بشأن مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تعديل قانون المحاماة.
وقامت اللجنة الفرعية، بدراسة مقارنة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب سليمان وهدان والدكتور ثروت بخيت، وانتهت إلى نصوص بعضها اختارته من مشروعات القوانين، وبعضها قامت هى باعادة صياغته، فيما رفضت بعض التعديلات، وأبقت على النص القائم فى القانون الحالى.
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