شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتراحات البرلمان" يطالب بتكثيف الحملات لإزالة إشغالات وتعديات الطرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن التعديات على الطرق والشوارع أصبحت ظاهرة سيئة تشوه المظهر والنسق الحضارى، وتعطل حركة المرور ومصالح المواطنين، وتسبب إزعاجا كبيرا للجميع.
وأضاف "العادلى"، لـ"الخليج 365"، أن غياب الرقابة من جانب الوحدات المحلية أدى إلى انتشار الفوضى والعشوائية، وزادت الإشغالات والتعدى علي حرم الطريق، مما يتطلب ضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات، وتطبيق قانون إشغال الطرق العامة بشكل حاسم على المخالفين، لتحقيق الردع العام.
وتابع رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان: "عندما انزل الشوارع والميادين العامة وأرى شكلها فى ظل الفوضى والعشوائية وانتشار الباعة الجائلين، أشعر بالحزن والأسى، فذلك لا يجوز ولا يصح أن يستمر".
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