طالبة "تفقد الوعي" لعجزها عن حل "فيزياء الثانوية" قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

أصيبت طالبة في الثانوية العامة، بحالة إغماء وفقدان للوعي، اليوم السبت، بمحافظة قنا، لعدم قدرتها علي حل امتحان مادة الفيزياء.

وحدثت الواقعة في لجنة مدرسة فاطمة الزهراء بدائرة بندر قنا.

كان رئيس لجنة فاطمة الزهراء للاختبارات الثانوية بقنا أخطر مرفق الإسعاف بإصابة الطالبة "د.ص" ١٧عاما بحالة إغماء وفقدان مؤقت للوعي بعد عدم قدرتها علي التنفس بشكل جيد لإصابتها بالتوتر لعدم قدرتها علي الحل.

جرى نقل الطالبة لمستشفي قنا العام لتلقي العلاج اللازم.