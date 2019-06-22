حريق يلتهم 15 سفينة صيد في إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن حريقا التهم 15 من سفن الصيد في منطقة "إندرامايا" بمقاطعة جاوة الغربية الإندونيسية.

واندلع الحريق بسبب ماس كهرباء في غرفة المحركات بإحدى السفن.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" عن يوريس مارزوقي، مساعد مفوض شرطة "إندرامايا"، القول إن الحريق اندلع في وقت متأخر مساء أمس الجمعة واستمر حتى فجر اليوم السبت.

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وأضاف: "احترقت 15 سفينة صيد."

وأوضح المسؤول أن الحريق سببه ماس كهربائي حدث في غرفة المحركات الخاصة بسفينة صيد تحمل اسم "سكويد فيرتايل" وقد أتى عليها قبل أن يمتد إلى السفن الأخرى.

وساعدت الرياح في أن يمتد الحريق إلى السفن التي كانت راسية بطول المرفأ.

وجرى إرسال أربعة سيارات مطافئ لاحتواء الحريق.