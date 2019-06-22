بالصور.. زحام لأولياء الأمور بمحيط لجان الثانوية العامة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي: توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، علي 14 لجنة موزعة علي كافة أحياء المحافظة. ويؤدي طلاب شعبتي العلوم امتحان مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ. وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة زحام شديد من أولياء الأمور بمحيط اللجان، لتوصيل أبنائهم والاطمئنان عليهم. وكثفت قوات الشرطة والمرور من تواجدها بمحيط اللجان، في الوقت الذي أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، عن أنه مقيد 5332 طالب بالثانوية العامة بالمحافظة موزعين على 14 لجنة.

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