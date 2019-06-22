تداول 337 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام صالح: قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة مواني البحر الاحمر إن اجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 22 وسجلت تداول 337 شاحنة بضائع و231 سيارة. وأضاف ملاك يوسف أن حركة الواردات شملت 178 شاحنة و171 سيارة بينما الصادرات 159 شاحنة بضائع و60 سيارة.

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