مصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة أمريكية صغيرة بهاواي

لقى 9 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تحلق فوق هاواي، الأرخبيل الأمريكي بالمحيط الهادي.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل، تيم ساكاهارا في هاواي إنه لم يكن هناك ناجون في تحطم الطائرة..حسبما أفادت قناة "سكاي
وأضاف أن الحادث وقع بالقرب من مطار "ديلينجهام" بمنطقة نورث شور، فيما أغلقت السلطات الطريق السريع المواجه للمطار في الاتجاهين.
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