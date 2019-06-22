خطأ إملائي لترامب في تغريدة عن إيران يعرضه للسخرية والانتقادات

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفيض من السخرية والانتقادات بسبب خطأ إملائي وقع فيه بكتابته تغريدة عن إيران صباح يوم الجمعة، بعد ساعات من تراجعه عن توجيه ضربة انتقامية ضدها.
وفي سلسلة التغريدات شرح ترامب كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كان من المزمع توجيههالإيران ردا على إسقاط طهران طائرة تجسس أمريكية مسيّرة.
وقال: "كنا مستعدين للرد الليلة الماضية (بضرب) ثلاثة مواقع وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون كان الرد 150... هذا الرد جاء من أحد الجنرالات".
وأوضح ترامب أنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون غير متناسب.
وحدث الخطأ الإملائي في العبارة الخاصة بالاستعداد للضرب، فبدلا من أن يكتب (لوكد آند لودد) بمعنى "جاهزون للرد" كتب (كوكد آند لودد) بمعنى أن "الطعام جاهز" مما دفع البعض للسخرية بالقول إن تغريدة ترامب لم تكن ناضجة بما فيه الكفاية لرئيس يستعد لخوض غمار حرب طاحنة.
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