الإمارات تهيب بشركات الطيران تفادي التحليق فوق مناطق التوتر في الخليج

دعت هيئة الطيران المدني الإماراتية شركات الطيران المسجلة في البلاد إلى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة أثناء تنفيذها الرحلات فوق منطقة التوتر بين طهران وواشنطن في الخليج. ووجهت الهيئة في بيان نشرته اليوم السبت وكالة الأنباء الإماراتية، المشغلين الجويين المسجلين في البلاد بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات السبت وكالة الأنباء الإماراتية، المشغلين الجويين المسجلين في البلاد بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عملياتالطيران المدني للخطر. وأوضحت الهيئة أن هذه الدعوة جاءت "نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وحرصا على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي". وجاء ذلك بعد يوم من تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره ضرب إيران ردا على إسقاطها طائرة مسيرة للجيش الأمريكي.

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