9 قتلى في تحطم طائرة أميركية

قالت وزارة النقل بولاية هاواي الأميركية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة بالولاية أمس الجمعة.
وأضافت في بيان أن الطائرة ذات المحركين وهي من طراز كينج إير، سقطت قرب مطار ديلينجهام الصغير، وهو مطار في منطقة نورث شور، فيما أغلقت السلطات الطريق السريع المواجه للمطار في كلا الاتجاهين. وأشارت إلى أنه لا يوجد ناجون على ما يبدو.
ولم يتضح سبب التحطم حتى الآن.
وقال تيم ساكاهارا المتحدث باسم وزارة النقل في هاواي إنه لم يكن هناك ناجون في تحطم الطائرة التابعة لشركة "كينج إير".
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وأضاف ساكاهارا أن التفاصيل الأخرى للحادث، بما في ذلك ما إذا كانت الطائرة كانت تهبط أم تقلع وقت الحادث، لم تكن معروفة على الفور.
وكان مسؤولون أفادوا في البداية بأن 6 أشخاص فقط كانوا على متن الطائرة وقت الكارثة.
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