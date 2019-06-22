الأزهر يدين التفجير الإرهابي بمسجد في شرق بغداد

أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي وقع خلال صلاة الجمعة، بمسجد في شرق بغداد، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين.
وأكد الأزهر، في بيان أصدره مساء أمس، أن استهداف الآمنين ودور العبادة أمر ترفضه كافة الشرائع السماوية وتأباه القيم الإنسانية، ويؤكد تجرد مرتكبيه من أدنى معاني الإنسانية.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء للعراق رئيساً وحكومة وشعباً ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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