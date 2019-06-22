إنقاذ 199 مهاجراً قبالة غرب ليبيا

قالت البحرية الليبية في طرابلس، اليوم السبت، إنه تم إنقاذ 199 مهاجراً خلال 3 أيام في غرب ليبيا.
وأوضحت أنها تمكنت خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية من إنقاذ 199 مهاجراً غير نظامي كانوا على متن 5 قوارب مطاطية شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة".
وينتمي المهاجرون لجنسيات السودان وجنوب السودان ومصر والسنغال والصومال وأثيوبيا وبنجلاديش وكان ضمنهم مجموعة من النساء لم تحدد أعدادهن.
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وبحسب البحرية الليبية فقد أنقذ قطاع طرابلس 56 مهاجراً في 3 عمليات، فيما أنقذ القطاع الغربي 30 مهاجراً، وتكفل القطاع الأوسط بإنقاذ 103 آخرين.
وأفاد المكتب بنقل المهاجرين إلى نقاط الإنزال الخاصة بحرس السواحل في "القاعدة البحرية طرابلس، مصفاة الزاوية، ونقطة الخمس"، مشيراً إلى تسليمهم لمراكز إيواء ( طرابلس، والزاوية، والخمس) بعد تقديم مساعدات إنسانية وصحية.
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