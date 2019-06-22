موريتانيا تختار رئيساً جديداً اليوم

سيصوت الموريتانيون، اليوم السبت، لاختيار رئيس جديد، رغم أن هناك توقعات باستمرار الوضع الراهن.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت جرينتش) لاختيار من سيحل محل الرئيس محمد ولد عبد العزيز (62 عاماً) الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2008.

ويترك ولد عبد العزيز منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة ويدعم محمد ولد الغزواني (62 عاماً) وهو وزير دفاع سابق.

ومع ذلك، قد يحافظ ولد عبد العزيز على نفوذ كبير من وراء الكواليس.

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وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إنه لا يستبعد الترشح مرة أخرى بعد خمس سنوات.

وقال جيلز يابي، مؤسس مركز أبحاث غرب أفريقيا، إن الغزواني هو الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات ومن المرجح أن يواصل الحكم على نهج ولد عبد العزيز، لكن ما زال بإمكانه أن يحقق مفاجأة، مضيفاً "الغزواني شخص حصيف للغاية. قد لا يكون التغيير مجرد تجميل"، وهناك خمسة مرشحين آخرين.

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وتركزت الحملة الانتخابية للغزواني على مواصلة التقدم الاقتصادي والأمني في عهد ولد عبد العزيز. ويشهد اقتصاد موريتانيا نمواً وسيتلقى دفعة عندما يبدأ حقل غاز بحري كبير الإنتاج في أوائل العقد المقبل.