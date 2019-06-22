كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 وإصابة 28 إثر حريق بمبنى في باريس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأُصيب نحو 28 نتيجة لاندلاع حريق في مبنى بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن رجال الإطفاء.

وقالت الوكالة، إن الحريق وقع في حوالي الساعة 5 صباحا في وسط باريس.

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ووفقًا لمتحدث باسم إدارة الإطفاء، فقد أُصيب 28 شخصًا، بمن فيهم رجل إطفاء، وقد أصيب كذلك بعض الجرحى بتسمم بسبب دخان النار.

حشدت الإدارة ما مجموعه 200 من رجال الإطفاء، في حين أن الحريق "تم السيطرة عليه ولكن لم يتم إطفاؤه"، وفقًا لما قاله القائد فلوريان لوينتير.