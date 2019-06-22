كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 9 أشخاص بتحطم طائرة في ولاية هاواي الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي تسعة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة "كينغ إير" ذات محركين في الجزء الشمالي من ولاية هاواي الأمريكية.

وكتبت وزارة النقل على صفحتها على تويتر: "بحزن شديد، تنقل وزارة النقل في هاواي نبأ تحطم طائرة كينج إير ذات المحركين بالقرب من مطار ديلينغهام كان على متنها تسعة أشخاص. للأسف لم ينج أحد".

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وفقا لصحيفة "هاواي نيوز ناو"، نقلا عن مصادر في الشرطة، عندما وصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، كانت ألسنة النيران قد التهمت الطائرة بأكملها.

وبحسب الصحيفة لم يعرف بعد سبب وتوقيت تحطم الطائرة إذ أن حركة النقل البري محدودة جدا في المنطقة التي وقع فيها الحادث.