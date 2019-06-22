الموريتانيون يذهبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

ويريد أحد المرشحين من أصل أفريقي تحسين العلاقات العرقية في بلد يقول النشطاء أنه لا يزال يعيش عشرات الآلاف من الناس فيها في العبودية منذ عقود.

وقد عانت موريتانيا من خمسة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960، وكان يقودها حكام عسكريون طوال ذلك الوقت.