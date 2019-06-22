الموريتانيون يذهبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

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يواجة الخليفة المفضل للزعيم المنتهية ولايته خمسة مرشحين معارضين في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والمهددة بالتطرف الإسلامي.
فيما يتعلق بحدود المدة بدلًا من السعي لتغيير الدستور، يتناقض مع العديد من القادة في أماكن أخرى في إفريقيا في السنوات الأخيرة.
ويريد أحد المرشحين من أصل أفريقي تحسين العلاقات العرقية في بلد يقول النشطاء أنه لا يزال يعيش عشرات الآلاف من الناس فيها في العبودية منذ عقود.
وقد عانت موريتانيا من خمسة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960، وكان يقودها حكام عسكريون طوال ذلك الوقت.
واستولى الرئيس محمد ولد عبد العزيز على السلطة في عام 2008، ويمنعه الدستور من السعي الي ولاية أخرى.
فيما يتعلق بحدود المدة بدلًا من السعي لتغيير الدستور، يتناقض مع العديد من القادة في أماكن أخرى في إفريقيا في السنوات الأخيرة.