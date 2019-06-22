كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان: تركيا قد تواجه عواقب بسبب التنقيب عن الغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء اليونانى اليكسيس تسيبراس، أمس الجمعة، إن تركيا قد تواجه عواقب من أوروبا إذا استمرت فى تحدى حق قبرص فى التنقيب عن الغاز.

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وقال تسيبراس للصحفيين فى نهاية قمة الاتحاد الأوروبى "هناك تصاعد فى العدوان التركى وهو شيء لا نلاحظه فقط فى علاقات تركيا باليونان وقبرص ولكن أيضا مع بلدان مهمة مثل الولايات المتحدة ومع أوروبا".

وأرسلت تركيا سفينة تنقيب ثانية أمس الخميس للبحث عن الغاز الطبيعى قبالة قبرص وهى خطوة تهدد بتفاقم النزاع مع الجزيرة حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز. وخلال قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل أصدر الزعماء بيانا يقول إن أنشطة التنقيب التركية "غير قانونية" وأن التكتل "مستعد للرد بشكل مناسب".