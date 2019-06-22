كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء الأرصاد: موجة حارة غير مسبوقة تضرب أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، أن الأوروبيين سيشعرون بحرارة شديدة الأسبوع المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) في موجة حارة "غير مسبوقة" في يونيو تصل إلى معظم أوروبا الغربية.

وحسبما أوردت صحيفة "Manila Bulletin"، من بريطانيا العظمى إلى بلجيكا إلى اليونان، ستؤدي موجة من الهواء الساخن قادمة من المغرب في شمال إفريقيا وإسبانيا إلى ارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع لتصل إلى ذروتها في منتصف الأسبوع تقريبًا.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية (Aemet) في إسبانيا "حالة تأهب صفراء" للطقس السيئ يوم الأحد، وقالت، إنها تتوقع أن تشهد البلاد صيفًا "أكثر حرارة من المعتاد"، مثل العام الماضي.

في ألمانيا، يتوقع خبراء الأرصاد أن تصل درجات حرارة إلى 37 درجة مئوية يوم الثلاثاء و 38 درجة مئوية يوم الأربعاء، مع توقع طقس حار مماثل في بلجيكا وسويسرا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، إنه يشعر بقلق خاص من أن موجة الحر قد تؤدي إلى "عواصف عنيفة"، محذرًا البريطانيين من توقع طقس "حار ورطب وغير مستقر".

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وستكون اليونان واحدة من أكثر الدول تضررًا من موجة الحر، حيث تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية في نهاية الأسبوع.

وفي فرنسا، قال عالم الأرصاد، فرانسوا غوراند، إن الموجة الحارة "لم يسبق لها مثيل لشهر يونيو" وسوف تتفوق بلا شك على سجلات الحرارة السابقة.

في صيف العام 2003، عانت فرنسا من موجة حارة شديدة أدت إلى مقتل ما يقرب من 15000 معظمهم من كبار السن.

وكما توقع خبراء الأرصاد، فإنه ابتداء من يوم الثلاثاء، ستشهد فرنسا درجات حرارة تتراوح بين 35 و 40 درجة مئوية، والتي ستبقى مرتفعة في الليل، مما يوفر القليل من الراحة من الحرارة.

وقال ميتيو فرانس: "منذ عام 1947، كانت الموجة الحارة التي امتدت من 18 إلى 28 يونيو 2005 فقط شديدة"، مضيفًا، أن الطقس الحار سيستغرق على الأقل ستة أيام.