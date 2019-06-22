كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة بهونج كونج تفرق المتظاهرين في محيط المركز المالي الآسيوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى المتظاهرون في هونج كونج حصارهم الليلي لمقر الشرطة بسلام يوم السبت، شاعرين بخيبة أمل لعدم تلبية مطالبهم بسحب مشروع قانون لتسليم المجرمين رسميًا، واعتذار الشرطة عن تكتيكاتهم. وبحلول الخليج 365، قامت الشرطة بتطهير الشوارع من الحواجز التي أقامها المتظاهرون لعرقلة حركة المرور في المركز المالي الآسيوي، وبقيت مجموعات قليلة فقط من الشباب، ونام كثيرون خارج المجلس التشريعي.

عادت حركة المرور سلسة مرة أخرى على الطريق الرئيسي من خلال المجمع المركزي للحكومة، حيث أعادت حركة الاحتجاج تجميع صفوفها للنظر في الخطوات التالية. واوضحت الشرطة انه كان هناك "تأخير كبير" اثناء نقل تسعة من العاملين وأربعة من الرجال الى المستشفى خلال الحصار. ولم يوضح بيان الشرطة ما إذا كانوا قد أصيبوا في اشتباكات أو أصبحوا على ما يرام.

حول مقر الشرطة، قام المتظاهرون المقنعون بتغطية كاميرات المراقبة بشريط لاصق وحواجز مبطنة، وألقوا البيض على المبنى ورسموا رسومات على الجدران. كما قام المتظاهرون باستهداف عيون ضباط الشرطة باستخدام مؤشرات ليزر، وفقًا للشرطة. وقد هزت هونج كونج الاحتجاجات الكبرى على مدار الأسبوعين الماضيين بسبب المقترحات التشريعية التي يرى الكثيرون أنها تقوض الاستقلال القضائي للإقليم، وينظر اليها على نطاق أوسع، كدليل على جهود الحكومة الصينية للتخلص من حريات المدينة.

