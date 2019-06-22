كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي موريتاني: قطع العلاقات مع قطر أقصر الطرق لتفادي إرهابها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي الموريتاني بادو ولد محمد فال، إن تصريح الرئيس الموريتاني حول قطع العلاقات مع قطر لم يأتي مفاجئا للرأي العام الموريتاني ولا العربي لأن قطر كرست أموالها وعلاقاتها لتخريب العالم العربي وزرع الإرهاب وترويج ثقافة القتل والتشريد.

وأوضح "فال" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن المتتبع لنتائج ربيع الفتن القطري يدرك جدا مدى خطورة وسوء هذا النظام الذي يدير قطر، كما يدرك أن قطع العلاقات مع دويلة الإرهاب هو أنجع الطرق لتفادي سياسة الخبس والمكر التي تديرها.

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قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، فجر الجمعة، إنه ليس "نادماً على قطع العلاقات مع قطر" و"لدي موقف قديم منها" بحسب قوله.

وشنَّ ولد عبدالعزيز، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، هجوماً لاذعاً على حكام قطر، وقارن بين سياساتهم و ألمانيا النازية، وأضاف "ما قامت به قطر تجاه بعض الدول العربية يعدل ما فعلته ألمانيا النازية"، على حد تعبيره.