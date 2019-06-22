كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معارض قطري: تنظيم الحمدين جعل قطر منبوذة في الأوساط الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المعارض القطري الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عن أسفه من الصورة السيئة التي رسمها تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة، بسبب سياساته الفاشلة وتدخلاته الفجة في شؤون الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الإمارة الخليجية أصبحت منبوذة من جيرانها.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "أعتقد اتضح للجميع أن تنظيم الحمدين الإرهابي أصبح منبوذا في الأوساط الدولية حتى اجتماعيا داخل قطر بسبب أفعاله التي تسبب الزعزعة وعدم الاستقرار وسفك دماء الأبرياء".

وتابع: "للأسف حتى القطريين أنفسهم لم يسلموا من عصابة الدوحة التي ظلمتهم وأهدرت الأموال وهدمت مصالح قطر العليا".

وفي تغريدة أخرى تعليقا على هجوم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قال آل ثاني: "تشبيه تنظيم الحمدين الإرهابي بحكومة ألمانيا النازية تشبيه موفق وصحيح من الرئيس الموريتاني".

وأضاف: "هذا التنظيم شوّه اسم قطر وجعلها منبوذة بسبب انزعاج الدول القريبة والبعيدة من تصرفات عصابة الدوحة".

وهاجم رئيس دولة موريتانيا محمد ولد عبد العزيز نظام الحمدين الحاكم في قطر، بسبب استمرار دعم الإرهاب ورعايته، مشبها ما فعلته الدوحة ببعض الدول العربية مثل تونس وليبيا وسوريا واليمن، بما فعلته ألمانيا النازية بالعالم.

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وفي مؤتمر صحفي، بقصر المؤتمرات بنواكشوط قبل ساعات من انتهاء الحملة الانتخابية للرئاسة، قال الرئيس الموريتاني إنه ليس "نادما على قطع العلاقات مع قطر"، وأن "لديه موقفا قديما منها".

وشن ولد عبدالعزيز هجوما لاذعا على قطر، وقارن بين سياساتهم وألمانيا النازية، وأضاف: "ما قامت به قطر تجاه بعض الدول العربية يعادل ما فعلته ألمانيا النازية".

وشدد على أن سلطة قطر ساهمت في "خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية عبر دعمها الإرهاب ونشر التطرف والعنف".

وتابع: "قرار قطع العلاقات مع قطر سيادي ومستقل وتم وفق قناعتي الشخصية وليس لكوني تابعا لبعض الدول مثل ما يروج لذلك البعض".

وأضاف: "ولو كنت تابعا لدول يقصدونها، لقطعت العلاقات مع إيران... شرف كبير لي قطع العلاقات مع قطر مثل ما فعلت مع إسرائيل وأتحمل كامل المسؤولية عن ذلك وهذا قرار كنت مستعدا للقيام به منذ البداية".

وسخر ولد عبد العزيز من ما سماه "تشدق قطر بالديمقراطية والحرية" وأضاف ساخرا: "توجد ديمقراطية في نصف هكتار من هذه الدولة الصغيرة أسس فيه تلفزيون يتعرض لجميع الدول وله الحرية في الحديث عن كل شيء إلا ما يدور حول مقره... قطر سجنت شاعرا لأنه انتقد حكامها، وتقمع شعراءها وتزعم نشر الديمقراطية".