كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخارجية" الامريكية تنفي تقارير عن رسالة تحذر من الهجوم المخطط على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة الخارجية الأمريكية تقارير عن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل رسالة حول الهجوم المخطط له على طهران عبر قناة عمانية، مؤكدة تصريح إيران بعدم تلقي أي رسالة أمريكية.

وكتبت مورجان أورجتوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على "تويتر"، في وقت متأخر يوم الجمعة: "التقارير التي تم نقلها الليلة الماضية إلى الإيرانيين عبر قناة مدعومة من عمان هي تقارير خاطئة تمامًا. هذه التقارير دعاية إيرانية خالصة. إيران بحاجة إلى تلبية دبلوماسيتنا بدبلوماسية".

وذكرت "رويترز" يوم الجمعة، أن طهران تلقت رسالة من "ترامب"، أرسلت عبر عمان، تحذرها من الخطط الأمريكية لمهاجمة الجمهورية الإسلامية في أعقاب سقوط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار على إيران.

وحسب "رويترز"، أعطيت طهران فترة قصيرة من الوقت للرد على التحذير، لكن كيفان خسروي، المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، نفى التقرير.