كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحث فنزويلا علي الحوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة والمعارضة الفنزويلية يوم الجمعة لتنحية الخلافات السياسية العميقة جانبا والالتزام بالحوار الهادف إلى إنهاء أزمة إنسانية لا تظهر أي علامات على التراجع.

وقد جاءت تعليقات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في نهاية زيارة استغرقت ثلاثة أيام للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي تضمنت اجتماعات منفصلة مع زعيم المعارضة خوان غايدو، والرئيس نيكولاس مادورو، اللذين يخوضان صراعًا طويلًا للسيطرة على البلد المفلس.

و اوضحت باشيليت، أثناء مؤتمر صحفي في مطار كاراكاس قبل أن تستقل رحلة العودة إلى جنيف، "الوضع في فنزويلا يؤلمني لأنني أرى ما يحدث للناس". وعكست تعليقاتها المهمة الحساسة التي تواجهها، وهي تحاول إعادة بناء احترام حقوق الإنسان دون إثارة كره حكومة مادورو لقبول النقد الأجنبي.

