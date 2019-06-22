حكاية 4 ملايير سلمها إلياس للحموتي

أكد مصدر قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن الخلافات القائمة بين أطرافه، أججتها أكثر خلافات حول مالية الحزب، مضيفا أن الأمين العام حكيم بنشماش كان قد استدعى خصمه محمد الحموتي، الذي كان يشغل منصب أمين مال الحزب، وطالبه باسترداد مبالغ مالية مهمة كان الأمين العام السابق، إلياس العماري قد سلمها للحموتي، تقدر بنحو 4 ملايير سنتيم، ضمنها مساهمة برلمانيي “البام” في مالية الحزب، بالإضافة إلى المنحة التي قدمها مجلس المستشارين للفرق البرلمانية.

وقالت المصادر ذاتها إنه بعد لقاء بنشماش والحموتي نفى هذا الأخير أن يكون المبلغ الذي في ذمته يتجاوز ملياري سنتيم، مضيفا أنه صرف نحو 500 مليون سنتيم في أمور تتعلق بتدبير الحزب، لكن بنشماش رفض تسلم مبلغ مليار ونصف من الحموتي.

وتتساءل الدائرة الصغيرة المطلعة على هذا الجانب داخل الحزب عن السبب الذي جعل إلياس العماري يعتمد تدبيرا ماليا غير شفاف.