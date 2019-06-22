الموريتانيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:18 صباحًا, 22 يونيو 2019 م المناطق _ وكالات توجه الناخبون الموريتانيون ، اليوم ،إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس ستة مرشحين على خلافة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز، ومن بين المرشحين في هذه الانتخابات محمد ولد الغزواني وسيد محمد ولد بو بكر وبيرام ولد الداه ولد أعبيد، ومحمد ولد مولود.

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