الداخلية تعلن اخماد حريق دائرة احوال المنصور

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اخماد حريق دائرة احوال المنصور في بغداد، فيما دعت المواطنين الى مراجعة الموقع البديل.
وقال المتحدث باسمن الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الكبير الذي نشب داخل دائرة احوال المنصور في ساحة النسور ببغداد"، مبينا ان "خبراء الأدلة الجنائية باشروا بعملهم لمعرفة اسباب اندلاع الحريق".
واضاف ان "مدير الاحوال المدنية والجوازات أكد ان جميع الوثائق والمعلومات الخاصة بمراجعي هذه الدائرة محفوظة داخل أنظمة وحواسيب مركزية معدة لهذا الغرض"، مشيرا الى انه "يمكن للمواطنين من أحوال هذه الدائرة مراجعة الموقع البديل في احوال الكرخ اعتبارا من يوم غد الساعة الثالثة عصرا لإكمال معاملتهم او اي عمل اخر يتعلق بأعمال هذه الدائرة".
يذكر ان حريقا كبيرا اندلع داخل دائرة احوال المنصور في ساحة النسور ببغداد، ادى الى احتراق عدد من قاعات الدائرة بينها المخصصة للاضابير.
واضاف ان "مدير الاحوال المدنية والجوازات أكد ان جميع الوثائق والمعلومات الخاصة بمراجعي هذه الدائرة محفوظة داخل أنظمة وحواسيب مركزية معدة لهذا الغرض"، مشيرا الى انه "يمكن للمواطنين من أحوال هذه الدائرة مراجعة الموقع البديل في احوال الكرخ اعتبارا من يوم غد الساعة الثالثة عصرا لإكمال معاملتهم او اي عمل اخر يتعلق بأعمال هذه الدائرة".
يذكر ان حريقا كبيرا اندلع داخل دائرة احوال المنصور في ساحة النسور ببغداد، ادى الى احتراق عدد من قاعات الدائرة بينها المخصصة للاضابير.
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