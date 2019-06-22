ابرز الاسماء المرشحة لشغل الحقائب الاربع المتبقية من حكومة عبد المهدي

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، ان "اجتماعا سيعقد اليوم بعد الساعة العاشرة صباحا بين رئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية للخروج برؤية نهائية حول الملفات الاساسية التي تضمنها جدول اعمال جلسة اليوم"، مبينا ان "مجلس النواب ورئاسته على استعداد كامل لحسم ملفي الدرجات الخاصة واستكمال الكابينة الوزارية بحال ارسلها من قبل رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان".واضاف العيساوي ان "حضور رئيس مجلس الوزراء وتقديم الاسماء بشكل مباشر داخل الجلسة من عدمه او ارسال الاسماء بكتاب رسمي جميعها اجراءات لا تؤثر على قانونية التصويت على تلك المناصب"، لافتا الى ان "حقيبة الدفاع هي استحقاق للمكون السني وكانت هنالك اجتماعات مستمرة طيلة الايام الماضية بغية اختيار شخصية مهنية وعسكرية لشغل المنصب وقد تم التوافق على اسمين بين تحالف القوى العراقية ونواب الوطنية الذين اندمجوا ضمن تحالف القوى وهما اللواء صلاح الحريري واللواء نجاح الشمري واعطينا عادل عبد المهدي الحرية الكاملة في تقديم من يراه مناسبا بينهما".وتابع "اما مايتعلق بوزارة التربية فهي من استحقاق المحور الوطني وتحديدا كتلة المشروع العربي وتم تقديم اسم مرشحة واحدة وهي سفانة الحمداني، كما ان المعلومات التي لدينا بشان وزارة العدل بان المرشح المقدم اسمه هو القاضي ريزكار علي"، لافتا الى ان "حقيبة الداخلية هي من استحقاق تحالف البناء وما لدينا من معلومات انه تم تقديم عدة اسماء مرشحين من بينهم الفريق عبد الغني الاسدي".

واكد العيساوي، ان "الكرة اليوم بملعب رئيس الوزراء للحضور الى البرلمان او ارسال الاسماء بكتاب رسمي وحينها نتوقع ان يتم تمريرها جميعها او الاغلب منها بغية المضي لمرحلة لاحقة من خطوات استكمال المناصب وخاصة مايتعلق بالدرجات الخاصة".

يشار الى ان جدول اعمال جلسة اليوم السبت ، تضمن فقرتين الاولى استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية والثانية التصويت على الدرجات الخاصة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة.

