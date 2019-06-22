إيران تتوعد بـ'رد حازم' على أي تهديد أو 'عدوان' أميركي

توعدت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، بـ"الرد الحازم" على أي "عدوان" أو تهديد أميركي.
وذكرت الخارجية الإيرانية، بحسب قناة "العربية الحدث": "سنرد بحزم على أي عدوان أو تهديد أميركي".
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، أمس الأول الخميس (20 حزيران 2019)، إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيرة، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية رداً على إسقاط طائرة مسيرة أميركية، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، أمس الأول الخميس (20 حزيران 2019)، إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيرة، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية رداً على إسقاط طائرة مسيرة أميركية، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ.
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