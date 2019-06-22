سانشيز يعلق على تأهل تشيلي لربع نهائي كوبا أميركا

2019-06-22 | 08:42
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وقال سانشيز في تصريحاته لشبكة قنوات "بي إن سبورتس": "الفريق قدّم أداءً جيداً، ونشكر الجماهير التي ساندتنا".
وأضاف: "أنا سعيد جدًا بما حققناه اليوم وبهذا النهج، المباراة اليوم كانت في غاية التعقيد، وعلينا أن نستعد للمباراة القادمة ونواصل العمل ونتعلم من أخطاءنا".
وتابع سانشيز بشأن الإصابات التي يتعرض لها: "عندما أعود إلى المنتخب أشعر بسعادة كبيرة، خاصة بعد الإصابة التي تعرضت لها في الماضي، ولكنني عدت من جديد، وأنا أحب كرة القدم بطبيعة الحال، بدون أدنى شك أنا في حالة جيدة".
وأتم: "نحن دائمًا نصارع من أجل القميص، ربما كان هناك إصابة في الكعب، لكن أتمنى ألا تكون إصابة خطيرة، ربما هناك بعض الألم لكن علينا أن نواصل العمل".
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