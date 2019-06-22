نائب يرجح تغيير بعض أسماء المرشحين للوزارات المتبقية بهذه الحالة

رجح النائب عن كتلة سائرون سلام الشمري، السبت، تغيير بعض أسماء المرشحين للوزارات المتبقية في حال عدم حصول "توافق كامل" عليها في جلسة اليوم أو الجلسات المقبلة التي تسبق انتهاء الفصل التشريعي.
وأضاف الشمري، أن "تظاهرات الأمس الاحتجاجية وقبلها توجيهات السيد الصدر ودعواته عامل ضغط مشروع معبر عن رغبات الشارع بمختلف مكوناته وأطيافه بضرورة تنفيذ العهود والوعود دون تأخير".
ورجح الشمري، "تغيير أسماء بعض المرشحين إن لم يتم التوافق الكامل على الأسماء الموجودة خلال جلسة اليوم أو الجلسات المقبلة وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، من أجل الانتهاء من ملف الكابينة الوزارية".
يذكر أن جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم السبت، تتضمن استكمال التصويت على الكابينة الوزارية.
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