نائب يرجح تغيير بعض أسماء المرشحين للوزارات المتبقية بهذه الحالة

وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "البرلمان بمختلف قواه السياسية عازم على الانتهاء من هذا الملف (استكمال الكابينة الوزارية) والانتقال لملفات أخرى مهمة تتعلق بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات بشكل خاص".وأضاف الشمري، أن "تظاهرات الأمس الاحتجاجية وقبلها توجيهات السيد الصدر ودعواته عامل ضغط مشروع معبر عن رغبات الشارع بمختلف مكوناته وأطيافه بضرورة تنفيذ العهود والوعود دون تأخير".

ورجح الشمري، "تغيير أسماء بعض المرشحين إن لم يتم التوافق الكامل على الأسماء الموجودة خلال جلسة اليوم أو الجلسات المقبلة وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، من أجل الانتهاء من ملف الكابينة الوزارية".

يذكر أن جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم السبت، تتضمن استكمال التصويت على الكابينة الوزارية.