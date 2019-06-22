"هيئة الطيران الإماراتية" توجه بوضع تدابير لتفادي مناطق الخطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي المشغلين الجويين المسجلين بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر.

وأضافت الهيئة، في بيان السبت، أنه نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وحرصا من الهيئة على أمن وسلامة الطيران تم إصدار هذا التوجيه كإجراء احترازي.

يذكر أن 12 شركة طيران عالمية اتخذت، الجمعة، قرارا بتغيير مسارات رحلاتها لتفادي المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان، بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق فوق المنطقة حتى إشعار آخر.

وجاء القرار بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من ارتفاع كبير بصاروخ سطح/جو، الأمر الذي أجج مخاوف من الخطر على سلامة الرحلات التجارية.