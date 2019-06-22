صحيفة البيان تصف رئيس وزراء قطر الأسبق بـ"عرّاب الإرهاب"

وصفت صحيفة البيان الإماراتية في إفتتاحيتها اليوم، رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، بـ"عراب الإرهاب" .

وأشارت إلى أنه لا يكشف عن نشر سمومه وأكاذيبه بحق الدول الأربع المقاطعة لقطر، بسبب سياسة الدوحة في دعم التطرف والإرهاب، وتآمرها على جيرانها، وخاصة تماديه الوقح على المملكة العربية السعودية، واتهاماته الباطلة لها .

وأضاف "ويبدو أنه من خلال تكراره تلك التهجّمات البائسة على المملكة، بات يشعر بتطورات أزمة قطر إلى الأسوأ، وأن التأييد العربي والدولي للسعودية، ينمو بالشكل الذي سيؤدي آجلاً أو عاجلاً إلى زيادة عزلة قطر، وتفاقم أزمتها، والغريب في حمد بن جاسم" .

Advertisements

ولفتت إلى أن يتحدث لوسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنه الحكيم صاحب النصائح، وهو المعروف عنه بأنه عراب الإرهاب، ويطالب السعودية بوقف الحرب في اليمن، وهو يعلم جيداً أن التحالف العربي لا يريد الحرب في اليمن، وأن دول التحالف سعت أكثر من مرة للمشاورات مع ميليشيا الحوثي الإيرانية من أجل السلام، وأن الحوثيين كانوا وما زالوا مصرين على إفشال محاولات السعي للسلام بكافة الطرق، وآخرها اتفاق السويد، الذي يتحمل الحوثيون مسؤولية إفشاله وعدم التزامهم ببنوده.

وأضافت "من الأفضل لحمد بن جاسم، المعروف بدوره في دعم التنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا وليبيا وغيرهما، أن يوجه نصائحه لربيبته إيران، التي تعترف بدعمها الحوثيين، وبتدخلها بأذرع ميليشياتها في شؤون الدول العربية، وهي المسؤول الأول عن استمرار الحرب في اليمن، وعن الاضطرابات وعدم استقرار الأمن في المنطقة".

وأختتمت الصحيفة إفتتاحيتها بالقول "نصائح وتغريدات حمد بن جاسم، تؤكد، كما قالت الإمارات، أن تنظيم الحمدين، هو الذي يحكم ويدير شؤون قطر، وأن عودة قطر إلى رشدها وإنهاء أزمتها، بات شبه مستحيلة".