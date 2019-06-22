تضارب إيراني حول تلقي رسالة تحذير أمريكية عبر السلطنة

قالت إيران، أن معلومات تلقيها رسالة تحذير من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ليل الخميس عبر سلطنة عمان، للتحذير من هجوم أمريكي وشيك، غير صحيحة .

وهذه التصريحات تخالف تصريحات مسؤولين إيرانيين أكدوا سابقاً الرسالة، وقدموا شروطاً لقبولها والزعم أن المرشد الأعلى علي خامنئي لا يقبل الحوار مع واشنطن.

وأعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، أن «الولايات المتحدة لم تبعث بأي رسالة لإيران عبر عمان»، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الحكومي، مضيفاً «لا شيء صحيحاً في ذلك».

وأكد التلفزيون الحكومي أن كلام خسروي يأتي رداً على معلومات نقلتها وسيلتا إعلام أجنبيتان، تقول: إن الرئيس الأمريكي أكد بوساطة سلطنة عمان أنه مستعد لشن هجوم على إيران، إلا إذا وافقت الجمهورية الإسلامية على التفاوض.

وكان مسؤولان إيرانيان قالا لرويترز، أمس الجمعة: إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي ترامب عبر سلطنة عمان للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران.

وتحدث المسؤولان بعد قليل من نشر صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب وافق على شن ضربات جوية على إيران أمس الجمعة رداً على إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، لكنه ألغى الهجمات في اللحظة الأخيرة.

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وذكر أحد المسؤولين لرويترز، طالباً عدم ذكر اسمه، أن ترامب قال في رسالته: إنه ضد أي حرب مع إيران، ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا.

وحدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا، لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى خامنئي في هذه المسألة.

وقال المسؤول الثاني «أوضحنا أن الزعيم الأعلى يعارض أي محادثات، لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار.

ومع ذلك أبلغنا المسؤول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية».

وقال مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني: إنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد حرباً مع طهران، فعليه أن يخفف العقوبات.

وقال حسام الدين آشنا على تويتر: الحرب والعقوبات وجهان لعملة واحدة. إذا كنت لا تريد حرباً، فعليك أن تفعل شيئاً بشأن العقوبات.