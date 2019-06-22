خلفان: قطر تخون الكل في سبيل مصلحتها

نشر نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، اليوم تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يؤكد خلالها أن قطر مستعدة أن تخون جميع الدول في سبيل مصلحتها إلا إسرائيل.

وقال ضاحي خلفان: ” ‏قطر الحمدين في سبيل مصلحتها على استعداد ان تخون اكثر الدول صداقة لها إلا اسرائيل، بينما أضاف: ” ‏نهج قطر كما عرفناه… التأكد من موقف السعودية هذا قبل الخلاف الخليجي المعلن… بعد أن تتأكد من الموقف السعودي تعمل على إفساد البعض بالرشاوى “.

وتابع: " ليقفوا ضد قرار المملكة… نحن أمام دولة حمدين لها إستراتيجية عبثية بالوفاق الخليجي والعربي والإسلامي"