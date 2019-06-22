«ضاحي خلفان» يفتح النار على قطر

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الموجز - كتب - محمد علي هـاشم
كتب ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، عدة تغريدات جديدة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، فتح فيها النار على قطر ، حيث أكد خلالها أن قطر مستعدة أن تخون جميع الدول في سبيل مصلحتها إلا إسرائيل.
وأضاف خلفان: ” قطر الحمدين في سبيل مصلحتها على استعداد ان تخون اكثر الدول صداقة لها إلا اسرائيل.
وتابع: ” نهج قطر كما عرفناه… التأكد من موقف السعودية هذا قبل الخلاف الخليجي المعلن… بعد أن تتأكد من الموقف السعودي تعمل على إفساد البعض بالرشاوى “.
وختم تغريدته قائلاً : " ليقفوا ضد قرار المملكة… نحن أمام دولة حمدين لها إستراتيجية عبثية بالوفاق الخليجي والعربي والإسلامي".
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