أشارت وكالة "رويترز" الى أن "هيئة الطيران المدني الإماراتية تدعو المشغلين الجويين لاتخاذ التدابير التدابير اللازمة مع الأوضاع الراهنة بالمنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الطيران المدني الإماراتية تدعو المشغلين الجويين لاتخاذ التدابيرمع الأوضاع بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.