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شرطة لندن تتوجه إلى منزل بوريس جونسون بعد بلاغ عن خلاف زوجي صاخب

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ذكرت وسائل الإعلام البريطانية صحيفة "الغارديان" البريطانية أن شرطة لندن توجهت الى منزل المرشح ل​رئاسة الحكومة​ البريطانية ​بوريس جونسون​، بعدما تلقت اتصالا هاتفيا يتحدث عن خلاف زوجي صاخب، مشيرة الى أن أحد الجيران اتصل ليل الخميس الجمعة ب​الشرطة​ ليبلغها أنه سمع مشاجرة مع صراخ وإغلاق أبواب بقوة في منزل جونسون ورفيقته كاري سيموندز في جنوب لندن وسمع صوت سيموندز وهي تصرخ ارحل واخرج من شقتي.

وأكد ناطق باسم الشرطة اللندنية أن أحد الجيران اتصل عند الساعة 00,24 من الجمعة. وأوضح أن "المتصل كان قلقا على أمن جارة له"، مشيرا الى أن "الشرطة توجهت إلى المكان وتحدثت إلى كل سكان الشقة وهم جميعا بخير"، ولم نجد أي مخالفة أو مصدر قلق، ولم يكن هناك أي سبب لتحرك الشرطة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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