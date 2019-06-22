آلان عون: الموازنة على درب الإقرار والتعيينات ستأخذ تجاذبا

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​ أن "​الموازنة​ على درب الإقرار والصحيح أن نقرها بأحسن طريقة"، مشيرا الى أن "​الحكومة​ قامت بعملها والآن النواب يعملون على إستكمال هذا العمل".

ولفت عون في حديث اذاعي الى أن "العمل الذي نقوم به في ​لجنة المال​ هو لتصويب وتطوير الأمور بالإتجاه الصحيح، على أمل أن تكون موازنة 2020 أفضل"، مشددا على أنه "لم يتم إلغاءالضريبة على السلع المتسوردة بل تم تعليقها للبحث في صيغة جديدة لتعديل المادة للحفاظ على المدخول".

وأوضح أن "الأهم هو أن نحافظ على مستوى ​العجز​، ولا يمكن أن نزيد الإنفاق بل يجب أن نخفضه للمحافظة على مستوى العجز". وعن انتخاب أعضاء ​المجلس الدستوري​، قال: "في ​مجلس النواب​ سننتخب 5 أعضاء والحكومة ستعين 5 آخرين وعندما يكتمل المجلس الدستوري هو سينتخب رئيسه".

وعن ملف ​التعيينات​، شدد عون على أن "التعيينات ستأخذ تجاذبا مثلما حصل ب​تشكيل الحكومة​، وهذا أمر طبيعي فالكل يريد أن يختار ويشارك وبالتالي على رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يجب أن يفاوض كل الكتل"، جازما أن "الكفاءة مطلوبة لدى الجميع ولا شيء في لبنان مع الاسف اسمه آلية مستقلة".