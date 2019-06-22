قيومجيان: جعجع طلب من الرئيس عون عبر رياشي لجم البعض لتهدئة الوضع

لفت وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان في حديث اذاعي الى أننا " منطق الأمور في لبنان يؤكد الا آحادية ولا ثنائية ولا ثلاثية تستمر، فالتسوية كانت بين كل الفرقاء بأن تكون الحكومة جامعة ومنتجة"، مشيرا الى أن "التسوية ايضاً قامت على تحييد الملفات الخلافية والنأي بالنفس والانكباب على العمل للقيام بالوضع الاقتصادي"، آملا ان "تستمر التسوية وتتوقف الخطابات التي تثير النعرات فالوضع السياسي لا يحتمل وللعودة الى الانكباب على حكومة تنتج".
وأشار الى أن " نتيجة رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى رئيس الجمهورية ميشال عون إيجابية ونتمنى ان تترجم على أرض الواقع"، لافتا الى أن " طلب جعجع من عون عبر الرياشي لجم البعض لتهدئة الوضع السياسي، إذ يجب على حزب الرئيس أن يضبط خطابه السياسي لئلا يطاول الأفرقاء"، مضيفا: "الوزير السابق ملحم رياشي نقل الى عون الا مصلحة للبنان الدخول في أتون الصراع بين أميركا وإيران، فالوضع الإقليمي خطير ويجب ابعاد لبنان فوضعه لا يحتمل زجه في صراعات اقليمية"، مشددا على أن " الموضوع الثالث في رسالة جعجع كان التعيينات التي يجب ان تتم على أساس الكفاءة لإعطاء الشباب اللبناني الأمل في لبنان وإمكان الوصول نسبة للكفاءة".
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