قيومجيان: جعجع طلب من الرئيس عون عبر رياشي لجم البعض لتهدئة الوضع

لفت وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في حديث اذاعي الى أننا " منطق الأمور في لبنان يؤكد الا آحادية ولا ثنائية ولا ثلاثية تستمر، فالتسوية كانت بين كل الفرقاء بأن تكون ​الحكومة​ جامعة ومنتجة"، مشيرا الى أن "التسوية ايضاً قامت على تحييد الملفات الخلافية و​النأي بالنفس​ والانكباب على العمل للقيام ب​الوضع الاقتصادي​"، آملا ان "تستمر التسوية وتتوقف الخطابات التي تثير النعرات فالوضع السياسي لا يحتمل وللعودة الى الانكباب على حكومة تنتج".

وأشار الى أن " نتيجة رسالة رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ الى ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون إيجابية ونتمنى ان تترجم على أرض الواقع"، لافتا الى أن " طلب جعجع من عون عبر الرياشي لجم البعض لتهدئة الوضع السياسي، إذ يجب على حزب الرئيس أن يضبط خطابه السياسي لئلا يطاول الأفرقاء"، مضيفا: "الوزير السابق ملحم رياشي نقل الى عون الا مصلحة للبنان الدخول في أتون الصراع بين ​أميركا​ و​إيران​، فالوضع الإقليمي خطير ويجب ابعاد لبنان فوضعه لا يحتمل زجه في صراعات اقليمية"، مشددا على أن " الموضوع الثالث في رسالة جعجع كان التعيينات التي يجب ان تتم على أساس الكفاءة لإعطاء ​الشباب اللبناني​ الأمل في لبنان وإمكان الوصول نسبة للكفاءة".