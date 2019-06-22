لواء جابر رداً على أبو الحسن: ثقافة التعويم والإغراق قد ولّت

ردّ عضو المجلس السياسي في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ​لواء جابر​ على كلام النائب ​هادي ابو الحسن​ عن أن تسليم ​القيادة​ السورية عنصري ​أمن الدولة​ إلى ارسلان هو بهدف التعويم، قائلا: "لا ننتظر منكم وما تمثلون نظرة إيجابية أو منطقيّة لما حصل، إنما أقلّ الإيمان التزام الصمت والإكتفاء بالتفرّج، فثقافتنا ثقافة وفاء وثبات وصون الأرض والعرض، ثقافة تاريخ مشرّف نضاليّ ووطنيّ، هذه الثقافة لا تحتاج إلى تعويم من أحد تماماً كما لا يمكن لأحد إغراقها، فثقافة التعويم والإغراق قد ولّت إلى غير رجعة".

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