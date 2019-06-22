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انطلاق المسيرة من المحبسة الى دير مار مارون عنايا

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انطلقت المسيرة من المحبسة الى ​دير مار مارون عنايا​ على أن يليها قداس الهي بحضور عدد كبير من المؤمنين من لبنان والخارج.

هذا وتنظم هذه المسيرة في 22 من كل شهر بذكرى شفاء القديس شربل لنهاد الشامي.

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