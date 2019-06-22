انطلاق المسيرة من المحبسة الى دير مار مارون عنايا

انطلقت المسيرة من المحبسة الى دير مار مارون عنايا على أن يليها قداس الهي بحضور عدد كبير من المؤمنين من لبنان والخارج.
هذا وتنظم هذه المسيرة في 22 من كل شهر بذكرى شفاء القديس شربل لنهاد الشامي.
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