انطلاق المسيرة من المحبسة الى دير مار مارون عنايا

انطلقت المسيرة من المحبسة الى ​دير مار مارون عنايا​ على أن يليها قداس الهي بحضور عدد كبير من المؤمنين من لبنان والخارج.

هذا وتنظم هذه المسيرة في 22 من كل شهر بذكرى شفاء القديس شربل لنهاد الشامي.