معرض الفن العربي ينطلق من بيروت: "الفن أصبح بمتناول الجميع"

يفتتح معرض الفن العربي أبوابه هذا العام، في 12 وحتى 14 من شهر تموز المقبل في فندق مونرو، ​وسط بيروت​، تحت رعاية ​وزارة الثقافة​ ال​لبنان​ية، ليكون أول معرض في المشرق للقطع الفنية بمتناول الجميع.

سيشارك في معرض الفن العربي عشرات الفنانين من سبع دولٍ، وضمن فروع فنية مختلفة: كالرسم، النحت، التصوير وفن الخط.. فرصة لن تتكرر لعشّاق الفن ومتذوقيه من سكان وزوار لبنان، فيجمع على أرضه بالموازاة مع المعرض عددا من الندوات الهامة: كالفن بين المجتمع والسياسة، والفن وآليات التسويق الفعال، والفن والثروة..

يشارك في هذه الندوات خبراء ومختصين.

انبثقت فكرة معرض الفن العربي من خلال الشركة المنظمة اديوسيتي الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية EDUCITY من أهمية أن يكون للفنانين العرب معرضا مستقلا لهم لعرض أعمالهم وإنتاجاتهم الثقافية والفنية على جمهور واسع؛ إضافة لرغبة أكيدة بأن يكون الفن بمتناول الجميع، مما يُمكّن من يرغب من الطبقات المتوسطة من اقتنائهم لأعمال فنية في فروعه المختلفة.

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وفي حديث مع "​النشرة​"، أكد ​فرحات فرحات​ من اديوسيتي "أننا نرغب بأن يكون معرض الفن العربي جامعاَ لفنانين عرب ودوليين، ومساحة تلاقٍ وحوارٍ بينهم للبحث في همومهم وقضاياهم مشيراً إلى أن "أهمية هذا المعرض هو أنه سينطلق من بيروت إلا أنه سينتقل مستقبلا إلى دول عربية فينشر فيها رسالة الفن الجامع، وثقافة التسامح ونبذ الخلافات، والحوار بين الفنانين والمختصين في مجالات الفن والثقافة ومساحة تلاقٍ مع فنانين عرب ودوليين لتطوير أعمالهم والنقاش في قضاياهم.

تكمن أهمية هذا المعرض أيضاً حسب فرحات، في أنها "تضع الأعمال الفنية بمتناول الجميع، إذ ان (٧٥ في المئة) من أسعار الأعمال الفنية المعروضة يجب أن تكون أقل من 5000 ​دولار​،

كما ان عدداً من الفنانين التي تعرض أعمالهم في متاحف دولية وتباع بعشرات الآلاف سيكونون مشاركين ضمن المعرض لعرض أعمالهم بأسعار بمتناول الجميع، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار شهادة ملكية لكل شارٍ لأي عمل فني خلال المعرض وذلك كشهادة يحتفظ بها المقتني مدى الحياة بضمانة معرض الفن العربي.

يشارك في هذا المعرض اكثر من اربعين فنان تقريباً، حيث عرضت أعمال الجميع على لجنة لتقوم بإختيار الأسماء والأعمال وذلك لتقديم عمل بمستوى لائق يخدم الفن والفنانين، وما زالت الفرصة متاحة لغاية يوم ٢٥ حزيران لمن يرغب بتقديم ثلاثة نماذج عن أعماله بالاضافة لسيرته الذاتية عبر البريد الإلكتروني [email protected]