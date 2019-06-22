باشليه تدعو كراكاس إلى إطلاق سراح المعارضين السياسيين

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كراكاس: دعت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في ختام زيارة إلى كراكاس مساء الجمعة السلطات الفنزويلية إلى إطلاق سراح المعارضين السياسيين، مشيرة إلى أنّها ستعيّن موفدين لمراقبة وضع حقوق الإنسان في البلد الغارق في أزمة سياسية واقتصادية حادّة.

قالت باشليه، في بيان تلته أمام الصحافيين، في ختام زيارتها التي استمرت ثلاثة أيام، "أدعو السلطات إلى إطلاق سراح كل المعتقلين أو المحرومين من حريتهم، بسبب ممارستهم حقوقهم المدنية سلميًا"، في إشارة إلى المئات من معارضي الرئيس نيكولاس مادورو المسجونين.

أضافت "لقد توصّلنا إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بإقامة مسؤولين اثنين مكلّفين حقوق الإنسان هنا". وأوضحت أنّ مهمّة هذين المراقبين "ستكون تقديم المساعدة والمشورة، ولكن أيضًا، وهذا أمر بالغ الأهمية، الاستمرار في مراقبة وضع حقوق الإنسان في فنزويلا".