ترمب يعين مارك إسبر وزيراً للدفاع

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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الجمعة أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عيّن مارك إسبر وزيراً للدفاع وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ الثلاثاء.

ويأتي تثبيت إسبر على رأس البنتاغون بعيد ساعات من إعلان ترمب أنّه أمر بشنّ ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.

وإسبر الذي خدم في الجيش قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية كان يشغل منصب وزير سلاح البرّ حين عيّنه ترمب الثلاثاء وزيراً للدفاع بالوكالة خلفاً لباتريك شاناهان الذي حلّ محلّ الوزير جيم ماتيس إثر استقالة الأخير في كانون الأول/ديسمبر.

ووقع اختيار ترمب على إسبر بعد أن قرّر وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، لدواع عائلية، التخلّي عن آلية المصادقة على تعيينه وزيراً أصيلاً للدفاع.

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وأتى تعيين إسبر وزيراً أصيلاً للدفاع قبيل رحلته المقرّرة إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء دفاع الحلف الأطلسي يومي 26 و27 حزيران/يونيو الجاري.

وإسبر هو ثالث شخص يشغل هذا المنصب في غضون ستة أشهر فقط، ولا ينظر الحلفاء الأوروبيون بارتياح إزاء سياسات الرئيس دونالد ترمب الانعزالية وانتقاداته المتواصلة للتحالفات.

واستقال وزير الدفاع الأسبق الجنرال جيم ماتيس، الذي كان الكثير من حلفاء واشنطن يعتبرونه ضامنا للاستقرار الدولي، من منصبه في كانون الاول/ديسمبر الفائت.