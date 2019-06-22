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ميلان يستهدف ضم لاعب ريال مدريد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع لاعب الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرتبط فينيسيوس بعقد مع الفريق الملكي لغاية موسم 2024-2025، وقد يكون متاحا في الميركاتو الصيفي بقيمة 70 مليون يورو.

ويحتاج ميلان لتعزيز قوته الهجومية، من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الجديد، والعودة للمشاركة في .

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وتعاقد ريال مدريد مؤخرًا مع النجم البلجيكي، إيدين هازارد، قادمًا من ، وهو يلعب على الجناح الأيسر، نفس مركز فينيسيوس.

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، على هازارد بشكل تام، الأمر الذي سيقلص فرص فينيسيوس في المشاركة، وقد يفتح له باب الرحيل، بحسب الموقع الإيطالي.

لكن في المقابل، يضع جمهور ريال مدريد آمالًا كبيرة على فينسيوس، في ظل صغر سنه (18 عامًا) وإمكاناته الفنية المميزة.

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